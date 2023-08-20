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Avukatın bürosuna uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 20.08.2023 16:03
  • Giriş: 20.08.2023 16:03
  • Güncelleme: 20.08.2023 16:03
Kaynak: İHA
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Avukatın bürosuna uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Edirne’de polisin, bir avukatlık bürosunda yaptığı aramada uyuşturucu ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alınırken, kaçtığı belirlenen avukat O.Y. aranıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmalar neticesinde bir avukatın bürosuna uyuşturucu operasyonu düzenledi. Savcı ve baro temsilcisinin gözetiminde yapılan aramada kokain, metafemtamin, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Avukatlık bürosunda bulunan 6 kişi gözaltına alınırken, avukat O.Y.’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

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