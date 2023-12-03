Avukatın kolu, kolluk görevlilerince kırıldı

HABER MERKEZİ

Diyarbakır Barosu, bir baro üyesi avukatın kolluk görevlilerince şiddete maruz kaldığını belirterek faillerin açığa alınmasını talep etti.

Diyarbakır Barosu önceki gün Sur ilçesi Gazi Caddesinde; kolluk görevlilerince, bir avukata şiddet uygulandığı ve kolunda kemik kırığı meydana geldiğini duyurdu.

Baronun sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "İşkence ve kötü muamele hiçbir şekilde ve hiçbir koşulda kabul edilemez. Hiçbir istisna hal işkenceyi meşru ve haklı kılmaz. Türkiye’de kolluk görevlilerinin insan haklarını ihlal etmekle suçlandığı hallerde; fail konumundaki kişiler bakımından öngörülen ayrıcalıklı yargılanma usulleri ve sağlanan güvencelerle, fail/failler cezasız kılınmakta ve ağır insan hak ihlallerine sebep olunmaktadır. Diyarbakır Barosu olarak; meslektaşımızın maruz kaldığı hukuk dışı saldırı ve keyfi işkenceyi gerçekleştiren faillerin ivedikikle tespit edilerek açığa alınmalarını ve delillerin muhafaza altına alınmasını talep eder, hukuki sürecin takipçisi olduğumuzu belirtiriz" denildi.

SALDIRIYA PROTESTO

İskenderun Başsavcısı Muhammet Emin Ünalan’ın koruması ve şoförü tarafından avukat Bülent Akbay’ın adliye yakınlarında darp edilmesi de protesto edildi. Hatay Barosu, konuya ilişkin İskenderun Adliyesi önünde açıklama yaptı. Çok sayıda avukatın katıldığı açıklamada konuşan Hatay Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Hatay Tay, Akbay'ın savcının gözü önünde darp edildiğini belirterek, "Avukata saldırı, yurttaşın savunma hakkına yönelik saldırıdır. Avukata yönelik olsun olmasın, toplumsal şiddetin normalleşmesine izin vermeyecek, Mesleğin onuruna yönelen saldırılara karşı mücadeleyi her nereden gelirse gelsin, kime karşı olursa olsun sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.