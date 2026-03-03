Avukatın Sesi İnisiyatifi: Mahkeme, istismar sanığı babanın 'cenazeye katılımının engellenmesi' yönünde karar verdi

Kuran'a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler'in, kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan davanın duruşması sürerken, mağdur çocuk ve annesi ölü bulundu. Anne Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler'in cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ile Avukatın Sesi İnisiyatifi, ölü bulunan anne ve kızın cenazelerinin, istismarla yargılanan baba Ayhan Şengüler'e verilmemesi talebinde bulundu. Talep üzerine, küçük kızın ve annesinin cenazesi anneannesine teslim edildi.

Öte yandan Avukatın Sesi İnisiyatifi'nin başvurusu üzerine Bakırköy 12. Aile Mahkemesi, Ayhan Şengüler'in cenazeye katılmaması ve tören alanına yaklaşmaması yönünde tedbir kararı verdi.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün adli tıp önünde avukatlarımız saatlerce bekledi. Küçük kızımızın, istismarcı babaya teslim edilmemesi için verdiğimiz mücadele sonucunda küçük kızımız ve annesi, anneannesine teslim edildi. Yarın cenazeleri öğle vaktinde Ümraniye Hidayet Camii'nde kılınacak namazın ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedilecektir. Dernek başkanımız Av. Müjde Tozbey ve tüm avukatlarımız müvekkillerinin yanında olacaktır" denildi.

Avukatın Sesi İnisiyatifi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"İstismar sanığı babanın cenazeye katılımının engellenmesi yönünde tedbir kararı aldık. Kuran'a Hizmet Vakfı yöneticisi tarafından istismara uğrayan ve 'ölüm tehditleri alıyorum, eğer ölürsem bu intihar değildir' diyen Fatma Nur Ç. ve İkra Ş.'nin otopsi işlemleri akşam saatlerinde tamamlandı. İnisiyatif olarak, şüpheli ölüm haberini aldığımız andan itibaren adliyede ve adli tıp süreçlerinde, istismar sanığı babanın cenazeye katılımının engellenmesi için yasal girişimlerde bulunduk.

Başvurumuzun ardından Bakırköy 12. Aile Mahkemesi, talebimiz doğrultusunda istismar sanığı babanın 'cenazeye katılımının engellenmesi' yönünde karar vermiştir. İlgili karar, görevli ve yetkili kamu kurumlarına bildirilmiştir. Kararın uygulanmaması ihtimali veya herhangi bir ihmal sonucu yaşanabilecek olumsuzluklardan İstanbul Emniyeti sorumludur. Halkımıza duyurulur."