Avukatından açıklama: "Selahattin Demirtaş önümüzdeki ay tahliye edilebilir"

Tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından Mesut Özer, Demirtaş'ın önümüzdeki ay tahliye edilebileceğini söyledi.

Avukat Özer, kurdistan24.net'e yaptığı açıklamada, TBMM kurulacak komisyonun, değişmesi gereken yasaları değiştirmeye ve düzeltmeye hazırlandığını belirterek, "Komisyon, öneriyi Meclis'e sunacak ve onaylanması için 301 milletvekilinin oy kullanması gerekiyor" dedi.

Selahattin Demirtaş'ın durumu hakkında da konuşan Özer, Demirtaş'ın önümüzdeki ay tahliye edilecebileceğini ifade etti.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin üçüncü kez hak ihlali kararı vermesinin ardından avukatları tarafından Demirtaş hakkında yapılan tahliye talebi temmuz ayında reddedilmişti.

DEMİRTAŞ'TAN MESAJ

Demirtaş, DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu aracılığıyla kamuoyuna mesaj gönderdi.

"Umut ediyoruz ki barışla birlikte Türkiye'de yeni bir sayfa açılacak ve aydınlık bir geleceği hep birlikte inşa etmek için çok daha güçlü bir zemin oluşacaktır" diye Demirtaş'ın mesajının tamamı şu şekilde: