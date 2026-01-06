Avukatlar duyurdu: Maduro ve eşinin sağlık durumu hakkında dikkat çeken açıklama

ABD'nin kaçırdığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores için ilk duruşma, dün New York'un Manhattan bölgesindeki mahkemede yapıldı.

CNN’in haberine göre, Maduro’nun avukatı Barry Pollack, “kaçırılmanın hukuki yönleriyle ilgili sorunlar olduğunu” belirterek, Maduro'nun "dikkat gerektirecek bazı sağlık sorunları olduğunu" söyledi.

"CİDDİ YARALANMALAR GEÇİRDİ"

Maduro’nun eşi Cilia Flores’in avukatı Mark Donnelly de müvekkilinin “kaçırılma sırasında ciddi yaralanmalar geçirdiğini” dile getirdi.

"KABURGA KEMİĞİNDE KIRIK OLABİLİR"

Donnelly, Flores’in “kaburga kemiğinde kırık veya ciddi morarma olabileceği ve fiziksel muayeneye ihtiyacı olacağı” değerlendirmesinde bulundu.

The New York Times’ın haberine göre ise mahkeme salonunda, Flores’in alnında bandaj ve sağ gözünün çevresinde morluk olduğu görüldü. Flores’in yanındaki ABD’li yetkiliye tutunarak ayağa kalktığı ifade edildi.