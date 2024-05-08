Avukatlar engellendi

Bağcılar’daki dükkânında yıllarca çocukları istismar eden Şenay, hâkim karşısına çıktı. Mahkeme, avukatları duruşma salonuna almadı. Çocuk hakları savunucuları tepkili.

Haber Merkezi

İstanbul Bağcılar’da, 24 Mayıs 2023’te 11 yaşındaki M.Y.’nin okul çıkışı eve geç kalması ve ailesinin kayıp ihbarında bulunmasıyla ortaya çıkan korkunç istismar olayının tutuklu faili 60 yaşındaki Metin Şenay’ın, 331 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesinde dün başlandı. 25 Mayıs 2023’te tutuklanan sanık Metin Şenay, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile mahkemeye bağlandı.

İÇERİ ALINMADILAR

Duruşma salonunun küçük olması sebebiyle baronun CMK sistemi üzerinden davaya atanan zorunlu avukatlar, geçici olarak mahkemeye başkanlık yapan üye hâkim tarafından salonuna alınmadı. Bazı avukatlar ise yetkilendirme belgeleri olduğu halde salona alınmadı. Basın mensuplarının da alınmadığı duruşma salonuna sadece mağdur avukatları ile sanık avukatı alındı. Mahkeme, davada kapalılık kararı aldırdığını bildirdi. Mahkemenin tutumuna tepki gösteren avukatlar, geçici mahkeme başkanına, CMK tarafından atanan avukatlar ile vekâletnamesi bulunan avukatları mahkemeye almak zorunda olduğunu söyledi. Mahkeme Başkanı ise "Bu duruşmayı ben yönetiyorum, giremezsiniz. Sadece vekâletnamelerde adı olan avukatları alıyorum. İtiraz hakkınızı kullanabilirsiniz" karşılığını verdi. Mahkeme salonuna alınmayan avukatlar, adliye koridorunda mahkemeye geçici başkanlık yapan üye hâkim hakkında tutanak tuttu.

∗∗∗

SORUMLU YARGITAY

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri de duruşma öncesi adliye önünde eylem yaptı. KCDP Genel Sekreteri Fidan Ataselim, şunları söyledi: "Bir fail onlarca çocuğu istismar ediyor... Ve 2009 yılında 12 yıl ceza alıyor. Sonra Yargıtay bir karar alıyor. Yargıtay da onlarca çocuğun istismarından sorumludur. Çünkü Yargıtay diyor ki, ‘yetersiz ve soyut deliller olduğu için beraatına’ diyor. Yani hiçbir ceza almadan, elini kolunu sallayarak o sucu dükkânında, küçücük çocukları istismar etmeye devam ediyor. Kaç çocuğun istismara uğradığını hâlâ ortaya çıkarmayacak mısınız? 15 yıl olmuş."