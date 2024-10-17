Avukatlar Rojin Kabaiş’in ölümünü şüpheli buldu

Haber Merkezi

Van’da kaybolduktan 19 gün sonra cenazesi Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi sahilinde önceki gün bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş dün toprağa verildi. Yeniköy Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından tabutu kadınlar omuzladı.

Cenazeye, Kabaiş’in yakınlarının yanı sıra Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve çok sayıda kişi katıldı. Van Barosu, Rojin Kabaiş’in yaşamını yitirmesinde yaşanan ihmallere dair gözlemlerini paylaştı. Baronda yapılan açıklamada "Soruşturma süresince edindiğimiz bilgiler ve izlenimlerden Rojin’in ölümünün şüpheli olduğu kanaatine varılmıştır" denildi.

Öte yandan Rojin Kabaiş’in otopsi işlemleri ise önceki gece geç saatlerde tamamlandı. Raporda, Kabaiş’in ölüm sebebinin kayıtlara "boğulma" olarak geçtiği öğrenildi. Kabaiş’in sırtında ve dizinin arkasında ise darp izleri tespit edildi. Ancak bu izlerin nasıl oluştuğu, suda mı yoksa karada mı meydana geldiği detaylı incelemelerin sonucunda ortaya çıkacak.