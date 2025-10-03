Avukatlar savunma hakkı için nöbette

Haber Merkezi

İstanbul Adliyesi önünde bir araya gelen avukatlar baskılara karşı “Savunma Nöbeti” tuttu. Nöbete, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in kızı Seraf Özer'in yanı sıra çok sayıda avukat katıldı. Nöbette, "Savunma için nöbetteyiz" pankartı açılırken, "Hak hukuk adalet", "Savunmayı savunuyoruz", "Herkes için adalet", "Savunma tutuklanamaz" ve "Avukatıma dokunma" dövizleri taşındı. Nöbette sık sık “Savunma susmadı susmayacak” sloganı atıldı.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu nöbetin tüm Türkiye’deki avukatlar tarafından başlatıldığını söyledi. Nöbetin ilk eyleminin İstanbul’da yapıldığını ifade eden Kaboğlu, avukatların varlık nedeninin yurttaşların tüm hak ve özgürlüklerini korumak olduğunu söyledi. Kaboğlu, sav, savunma, hüküm üçlüsünde savunmanın özel bir yerde olduğunu söyleyedi.

Savunmaya saldırıların öne çıktığını kaydeden Kaboğlu, "Savunma mesleğinin evrensel kuralı kimi savunursa savunsun savunma ayrı bir öznedir. Kesinlikle müvekkilleriyle özdeş kılınmaz. Burada genel olarak anayasal düzene aykırı uygulamalar ikiye katlanmıştır. Savunma özneleri avukatlık kanununa göre artı güvenceye sahip olmakla birlikte buna bile saygı gösterilmeden keyfi olarak alıkonulmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

‘MİLYONLARIN UMUDU’

Ardından İBB soruşturması kapsamında Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın şu mesajı okundu: “Biliyorum ki bu şekilde tutuklanan ilk avukat ben değilim. Ama inanıyorum ki mesleki dayanışmanız gücüyle son olabilirim. Sizlerin savunma nöbetiyle yükselttiğiniz ses yalnızca meslektaşlarımın değil, adalet arayan milyonların umudu olacaktır. Işığın en az ulaştığı kuyu tipi hücrelerde tutuluyor olsam da dışarıdan gelen dayanışma sesinizi bu karanlığı delip bana ulaşıyor.”