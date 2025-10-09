Avukatlar savunma için nöbete devam ediyor

HABER MERKEZİ

İktidarın savunmaya yönelik artan baskıları ve tutuklamaları protesto eden avukatlar, Savunma Nöbeti’ne bugün de devam etti.

İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki Savunma Nöbeti’nin açılış konuşmanı İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu yaptı.

Kaboğlu, “Savunma mesleği icra edilemiyorsa savunma mensupları, avukatlar, bağımsız olarak özgür biçimde görev yapamıyorsa bütün yurttaşların hak ve özgürlükleri, tehlikede demektir” dedi.

Artvin Barosu ve Ankara Barosu başkanlarının da katıldığı nöbette Kaboğlu, şu ifadeleri kullandı: “Biz avukatlar hepimiz bir duruşmadan çıkıp buraya geliyoruz. Bugün Avukat Murat Çelik’in kolluk güçleri tarafından kendisine uygulanan kötü muamelenin dosyası görüşülmeye başlandı. Savunma mesleği icra edilemiyorsa savunma mensupları, avukatlar, bağımsız olarak özgür biçimde görev yapamıyorsa bütün yurttaşların hak ve özgürlükleri, tehlikede demektir. Ve ne yazık ki bu da her geçen gün katlanarak devam eden bir tehlikedir.”