Avukatlar Taksim Meydanı'ndan Baro binasına yürüdü

İstanbul Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü’nü ve kuruluşunun 148’inci yılını çeşitli etkinliklerle kutluyor. Bu kapsamda Beyoğlu’ndaki baro binasında basın toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantının ardından İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve avukatlar, Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’na yürüdü.

Anıtta düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, Kaboğlu tarafından anıta çelenk bırakıldı. Törenin ardından avukatlar, üzerlerindeki cüppelerle İstiklal Caddesi üzerinden baro binasına kadar alkışlarla yürüdü.

“Savunma susmadı, susmayacak” sloganı atılması üzerine polis, uyarı yaptı. Baro binasına yaklaşılınca “Hak, hukuk, adalet” sloganı atılınca polis yine sözlü müdahalede bulunarak, slogan atılmaması yönünde uyarıda bulundu. Avukatların baro binası önüne ulaştığı sırada, binadan “Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ve insan hakları için 148 yıldır savunmadayız” yazılı pankart sallandırıldı.

“DEMOKRASİNİN DE BEKÇİSİYİZ”

Burada açıklama yapan Kaboğlu, meslektaşlarının gününü kutlayarak, şunları dile getirdi:

“Bugün aynı zamanda bizim adil yargılanma hakkı için ve savunma mesleği için yapmış olduğumuz 3 ve 4 Nisan günlerinde uluslararası bilimsel toplantının bir uzantısı olan gün. Türkiye’de adil yargılanma hakkını güvence altına almak için savunma örgütlerinin bağımsız, avukatların ise özgür olması gerekiyor. Bağımsız baro ve özgür avukat, Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün yurttaşlarının hak ve özgürlükleri içindir. O nedenle biz İstanbul Barosu olarak Avukatlar Günü’nü kutlarken aslında bütün yurttaşlarımızın hak ve özgürlük günü olarak kutlamış oluyoruz. Çünkü kim mağdur olursa, hangi yurttaşın hak ve özgürlüğü ihlal edilirse, hangi konumda olursa olsun hakkını mahkeme önünde ararken savunmaya ihtiyaç duyar ve savunma mesleği de bizler avukatlar da hiçbir ayrım gözetmeksizin hangi cinsiyette olursa olsun, hangi sınırsal ya da etnik aidiyette olursa olsun devlet için ya da dışında yer alsın hak mağduru olan herkesin yanındayız. Mahkemede adalette onların yanındayız. Toplumda adalette yanındayız. Çevrede adalette bütün ülkeyle birlikteyiz. Türkiye’de sayısı 200 bini aşan avukat, aynı zamanda insan haklarına dayanan laik ve demokratik Cumhuriyetin bekçisidir. Demokrasinin de bekçisiyiz. Bu bakımdan hepimize kutlu olsun. Nice 5 Nisanlara. Yolumuz açık olsun.”