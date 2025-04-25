Avukatlara avukatlık ‘suçu’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve beraberindeki 50’den fazla kişinin tutuklanmasına ilişkin operasyonlar sürüyor. Dün İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un avukatı Serkan Günel ve avukat Kazım Yiğit Akalın dün akşam saatlerinde tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Aynı zamanda İBB Başkanı İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan ise kendi avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu hakkında da gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Koçoğlu’nun adliyeye gittiği belirtilirken üç avukat hakkında verilen gözaltı kararlarının “soruşturmanın gizliliğini ihlal” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” iddialarıyla verildiği öğrenildi.

EL KOYMA KARARI SORUŞTURMAYI GÖSTERDİ

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın avukatı Erkam Erdem, “gözdağı vermek amacıyla gözaltı kararlarının verildiğine” dikkat çekti. Erdem BirGün’e yaptığı açıklamada, “19 Mart operasyonun geleceği çok alenileşmişti. Sosyal medyada bir takım trol hesaplarca yazılıyordu bu. Dolayısıyla ben bunun özel bir bilgi olmadığını düşünüyorum. İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas ifadesinde avukatlarla önceden görüşüldüğünü, vekâlet çıkarıldığını söylemişti. Bu son derece, son derece olağan ve hukuka uygun. Yani bir insan başına bir hukuken bir iş gelme ihtimali ile ilgili bir öngörüde bulunuyorsa buna yönelik bir hukuki hazırlık yapması son derece hukuka uygundur” dedi.

İmamoğlu’nun Kampanya Direktörü Necati Özkan’ın da avukatı olduğunu anımsatan Erdem, “Necati Bey’in mal varlığına 6 Mart tarihli bir kararla el koyma yapılmıştı. Tapudan gelen mesajla birlikte öğrendik. Ardından görüştük ve iki sonra bana vekâletini verdi. Henüz o tarihte gözaltılar yapılmamıştı ancak bu el koyma kararlarıyla zaten soruşturmanın var olduğu anlaşılmıştı, soruşturma numarası dahi vardı. Yalnızca operasyonun ne zaman yapılacağı bilinmiyordu” ifadelerini kullandı.

AMAÇLARI HERKESE GÖZDAĞI VERMEK

Avukatların ifadeye çağrılmasının yerine haklarında gözaltı kararlarının verilmesinin ardındaki amacın “gözdağı vermek olduğunu” ifade eden Erdem, “Mehmet Pehlivan hakkındaki gözaltı kararıyla da bu gözdağı verilmek istenmişti. Gayet aynı amaca matuf şekilde ifadeye çağırabilecekken fazladan gözaltı yapılıp kişileri hürriyetinden yoksun bırakıyorlar. 19 Mart soruşturmasının gerçek amacının ötesinde başka amaçlara hizmet ettiği izlenimini, şüphesini uyandıran bir tarafı var. Yürütülen soruşturmada nitelikli bir hukuki hizmetin verilmesini de bertaraf etmeye yönelik bir izlenim uyandırıyor. Bu gözaltılarla bazı arkadaşlar belki tedirgin olacak ve yürüttükleri faaliyeti şahsi endişeleri doğrultusunda belki bırakmak isteyecekler. Ve arzu ettikleri de bu. Ayrıca nitelikli hukuki hizmet vermek bakımından önemli katkı sunabilecek kişilerin de önü kesilmek istiyorlar” diye konuştu.