Avukatlardan 10 Ekim Davası’na destek çağrısı

Haber Merkezi

10 Ekim Ankara Katliamı Davası Avukat Komisyonu, karar aşamasına gelen 10 Ekim Ankara Katliamı Davası’nın 26 Haziran’da görülecek duruşmasına katılım çağrısı yaptı. Duruşmanın Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüleceğinin hatırlatıldığı açıklamada, yargılamada savcılığın geçen celse esas hakkında verdiği mütalaa ile karar aşamasına geldiği vurgulandı.

“IŞİD’in insanlığa karşı işlediği suçlara ilişkin adalet talebinin de bir parçası olan bu dava Türkiye tarihinin de ilk insanlığa karşı suç yargılamasıdır” denilen açıklamada, “Ancak geçen celse verilen savcılık mütalaası ile tüm yargılama boyunca olduğu gibi bir kez daha insanlığa karşı suç görmezden gelinmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada son olarak şu ifadeler aktarıldı: “Yaklaşık 9 yıldır devam eden adalet mücadelemizde katliamın gerçekleşmesine neden olan, göz yuman, yol veren, engel olmayan sorumlulara ilişkin dosyadaki tüm delillere rağmen yargı katliama ilişkin maddi gerçeğe ulaşmak yerine adeta kamu görevlilerini korumak için çaba harcamıştır.”