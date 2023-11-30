Avukatlardan ablukada basın açıklaması: Can Atalay derhal bırakılmalı

Avukatlar, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın serbest bırakılmasına yönelik Anayasa Mahkemesi kararının uygulanması için İstanbul Taksim'de bir araya geldi. Yürüyüşe izin vermeyen polis, avukatları ablukaya aldı. Avukatlar, açıklamalarını abluka içinde gerçekleştirdi.

Avukatlar, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın serbest bırakılmasına yönelik Anayasa Mahkemesi kararının uygulanması için İstanbul Taksim'de bir araya geldi. Yargıtay'ın AYM kararını uygulamamasına ve Can Atalay'ın tutukluluğuna tepki gösteren avukatlar, AYM kararının uygulanması talebiyle İstanbul Barosu önünden Galatasaray Meydanı'na yürümek istedi.

Yürüyüş, polis tarafından engellenirken avukatlar da ablukaya alındı. Burada bir süre bekletilen avukatlar açıklamalarını abluka içinde gerçekleştirdi. Avukatların açıklamasında AYM kararının uygulanmasının Anayasal zorunluluk olduğu vurgulanırken Can Atalay'ın derhal serbest bırakılması talep edildi.