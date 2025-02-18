Avukatlardan CMK protestosu

Haber Merkezi

Avukatın Sesi İnisiyatifi (ASİ), CMK ücret tarifesine gelen yüzde 40 oranındaki zammı Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde protesto etti.

“CMK ücret tarifesi avukatlık asgari ücret tarifesine eşitlensin” talebiyle topladıkları 1000 imzayı Bakanlığa teslim eden avukatlar, “Üzerimizde kurulmak istenen ekonomik baskıya boyun eğmeyeceğiz” dedi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bilinmesini isteriz ki biz Türkiye’de de zor koşullar altında mesleki faaliyetlerini sürdürmeye çalışan avukatlar olarak, her gün ekonomik baskı ve şiddete uğrama riskiyle karşı karşıyayız. Lakin hiçbir korkuya kapılmadan, hiçbir efendi tanımadan ve köle edinme hevesi olmadan mesleğimizi sürdürmeye, sesimizi duyurmaya devam ediyoruz.

Maliye Bakanlığı’nın CMK ücretleri üzerinden gerçekleştirdiği ekonomik baskı ve saldırısını da hep birlikte püskürteceğiz! Türkiye’deki avukatların ezici çoğunluğunu kıdemi 10 yılın altında olan avukatlar oluşturmaktadır. Son 15 yılda yanlış eğitim politikaları sonucunda açılan hukuk fakülteleri Türkiye’de bir avukat enflasyonu yaratmıştır. Ekonomik enflasyonun dâhil olmasıyla birlikte ülkemiz ve hukuk camiası bizim için cehenneme dönüşmüştür.

Biz, mesleğin itibarını dilinden düşürmeyenlerle, taban tabana zıt bir mesleki itibarı savunuyoruz. Son yıllarda onlarca meslektaşımızın intihar ettiği ya da görevi nedeniyle öldürüldüğü bir siyasal atmosferde biz, ‘Avukat intiharları ve cinayetleri politiktir’ diye SES çıkaranlarız. Meslektaşlarım bizler, en çok da mülakatta elendiği için intihar eden Av. Mert Akdoğan için buradayız. Onun anısını mücadelemizde yaşatacağız. Üzerimizde kurulmak olan istenen ekonomik baskıya boyun eğmeyeceğiz.

Mücadelemizle, CMK ücret tarifesinin avukatlık asgari ücret tarifesine eşitlenmesini sağlayacağız. 25 Şubat 2025 tarihinde aynı taleple 70 gün boyunca nöbet tuttuğumuz Çağlayan Adliyesi önünde kitlesel bir buluşma yapacağız. Önümüzdeki hafta yapılacak olan bu buluşma için Maliye Bakanlığı önünden bütün hukukçulara çağrı yapıyoruz. Adalet ve Maliye Bakanlıklarının sefalet dayatmasına boyun eğme! 25 Şubat’ta Çağlayan’a gel!"