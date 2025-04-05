Avukatlardan 'hukuka saygı' yürüyüşü

5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Ankara'da bir araya gelen avukatlar, "Savunmanın Bağımsızlığı ve Hukuka Saygı" şiarıyla yürüyüş gerçekleştiriyor.

81 ilin baro başkanları, TBB yönetimi ve yüzlerce avukat, sabah saatlerinde Türkiye Barolar Birliği (TBB) binasında buluştu.

Birçok ilden gelerek TBB binasında buluşan avukatlar, buradan Anıtpark'a yürümeye başladı.

Avukatlar, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Hak, hukuk, adalet" ve "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganlarıyla yürüyor.

"YARGI BAĞIMSIZLIĞINI SAVUNMAK İÇİN BURADAYIZ"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, yürüyüş esnasında yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Biz bugün hukuk devletini savunmak için, yargı bağımsızlığını savunmak için buradayız. Binlerce avukat tek bir sesle bunu talep ediyorlar. Hak ve özgürlüklerin teminatı olması gereken yargının bunun aksine baskı aracına dönüşmesini kabul etmeyiz. Bu toplumun her bir yurttaşının hukuka olan güvenin sarsılması demek devlete olan bağının sarsılması demek. Bunu yapanlar bir devlete yapılabilecek en büyük kötülüğü yapıyorlar."

Anıtpark'a yürüyüşün ardından basın açıklaması yapılacak. Daha sonra ise Anıtkabir'i ziyaret edecekler.