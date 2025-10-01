Avukatlardan “Savunma Nöbeti”: Hukuksuz tutuklamalara karşı dayanışma çağrısı

İstanbul Barosu avukatlarından oluşan Savunma Nöbeti Grubu, anayasaya, hukuka ve demokrasiye sahip çıktıkları için tutuklanan, gözaltına alınan ve yargılanan avukatlar için “Savunma Nöbeti” başlatacağını duyurdu.

Savunma Nöbeti Grubu 2 Ekim Perşembe günü düzenleyeceği ''Savunma Nöbeti'' için açıklama yayımladı.

Yayımlanan açıklamada, “Avukatlar olarak hukuksuzluklara karşı durmak ve savunmayı savunmak için kararlıyız. Tüm meslektaşlarımızı dayanışmaya çağırıyoruz” denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Anayasa’nın görmezden gelindiği, hukukun ve yasaların uygulanmaması neticesinde, hukuk devleti ilkesinin yok sayıldığı çok zor günlerden geçiyoruz.

İktidarın, yargıyı bir araç olarak kullanıp, baskıları artırdığına ve muhalif sesleri susturmaya çalıştığına şahit oluyoruz. Yargı, bağımsızlığını kaybetmiş, savunma ise saldırı altındadır.

Meslektaşlarımız, savunma vazifesi esnasında hukuksuzca tutuklanıp, cezaevlerine haspsedilirken, bu hukuksuzluğa sessiz kalmayacağız.

Biz avukatlar ‘’Savunma Nöbetçileri’’ olarak hukuksuzluklara karşı durmak ve savunmayı savunmak için kararlıyız. Tüm meslektaşlarımızı dayanışmaya çağırıyoruz.''

İstanbul Barosu Başkanı Av. Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'nun konuşmacı olduğu Savunma Nöbeti, 2 Ekim 2025 Perşembe (yarın) İstanbul Çağlayan Adliyesi C Blok’ta gerçekleştirilecek. Toplanma saati 11.30, basın açıklaması ise 12.00’de yapılacak.

Öte yandan Savunma Nöbeti Grubu nöbetlerin her hafta yapılacağını bildirdi.