Avukatları teslim alamazsınız

Haber Merkezi

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İzmir Şubesi yöneticilerinden Leyla Bilge ile Firdevs Avşar'ın Kırıklar 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde savcının sözlü saldırısına uğradığı iddia edildi.

ÇHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi'nde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklama metnini, ÇHD avukatı Yağmur Kavak okudu. Kavak, avukat Leyla Bilgen'e savcının, 'Senin buraya neden geldiğin belli, provokasyona gelmişsin, teröristsiniz' demiştir" ifadelerini kullandığını iddia etti. Kavak, "Bir kez daha vurguluyoruz ki, ÇHD susmadı-susmayacak" ifadelerini kullandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, iddiaları yalanladı.