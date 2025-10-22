Avukatların adliyelere girişinde yeni kısıtlamalar: İstanbul Barosu'ndan tepki

İstanbul Barosu, İstanbul ve Anadolu Adalet Sarayı'nda avukatların Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na girişinin kısıtlanmasına neden olan X-ray ve güvenlik uygulamalarına itiraz etti.

Öğrenilen bilgilere göre, İstanbul Adalet Sarayı ve Anadolu Adalet Sarayı'nda avukatların, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na girişi, sıkı güvenlik tedbirleri ile sınırlandırıldı. İstanbul Barosu bu duruma ilişkin açıklama yaptı.

"Savunma engellenemez" ifadesiyle yapılan açıklamada, şu hususlara değinildi:



"İstanbul Adalet Sarayı'nda ve Anadolu Adliyesi'nde avukatların girişini kısıtlayan X-ray ve güvenlik uygulamaları, savunmayı yargı sisteminin dışına iten hukuk dışı bir anlayışın ürünüdür.

Savunmayı dışlayan, avukatsız bir yargıyı amaçlayan bu yaklaşımı asla kabul etmiyoruz. Savunma, yargının kurucu unsurudur; hiçbir gerekçeyle değersizleştirilemez. Konuya ilişkin yazılı başvurumuz Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılmıştır.

Geri adım atılmaması halinde her türlü hukuki girişim derhâl başlatılacaktır. Meslektaşlarımızı dayanışmaya, yurttaşlarımızı ise kendi savunma haklarına yönelik bu müdahalelere karşı duyarlılığa çağırıyoruz."