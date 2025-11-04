Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmî Gazete’de Yayımlandı (4 Kasım 2025 Güncel)

Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan 2025 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, 4 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Yeni tarifede hem dava ve takip ücretleri hem de sözleşmeli avukat aylıkları önemli oranda artırıldı. İşte 2025 yılına ait avukat ücret tarifesi tablosu ve detayları...

DAVA VE TAKİPLERİN DIŞINDAKİ HUKUKİ YARDIMLARDA ÖDENECEK ÜCRETLER Avukatların dava ve icra takibi dışında sunduğu hukuki danışmanlık, belge düzenleme, sözleşme hazırlama gibi hizmetler için geçerli 2025 tarifesi aşağıdaki gibidir: Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret Sıra İşin Konusu Ücret 1 Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 4.000,00 TL Takip eden her saat için 8.000,00 TL 2 Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 3.500,00 TL Takip eden her saat için 7.000,00 TL 3 Yazılı danışma için (ilk bir saate kadar) 7.000,00 TL Takip eden her saat için 10.000,00 TL 4 Dilekçe, ihtarname, ihbarname, protesto hazırlanması 6.000,00 TL 5 a) Kira sözleşmesi ve benzeri 8.000,00 TL b) Yönetmelik, vekaletname, vasiyet gibi belgeler 32.000,00 TL c) Şirket sözleşmeleri, birleşme, devir vb. 21.000,00 TL 6 Arabuluculuk faaliyetinde taraf vekilliği (anlaşmazlıkla sonuçlanırsa) 8.000,00 TL

İŞ TAKİBİ KONUSUNDAKİ HUKUKİ YARDIMLAR İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret Sıra İşin Konusu Ücret 1 Bir durumun belgelendirilmesi veya tahsil işlemleri 6.000,00 TL 2 a) Hakkın doğumu, tespiti, nakli, değiştirilmesi 12.000,00 TL b) Banka ve finans kuruluşlarına verilen hukuki yardım 3.000,00 TL 3 Tüzel kişi tacirlerin kuruluş, ruhsat, vergi gibi işlemleri 60.000,00 TL 4 Vergi komisyonlarında takip edilen işler 24.000,00 TL 5 a) Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işler – duruşmasız 110.000,00 TL b) Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işler – duruşmalı 200.000,00 TL 6 Konusu para olan işlerde ücret üçüncü kısma göre belirlenir - 7 Tüketici hakem heyeti başvuruları (üst sınır) 7.000,00 TL

ZORUNLU SÖZLEŞMELİ AVUKATLIK ÜCRETLERİ (1136 SAYILI KANUN MADDE 35) Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret Sıra Kurum / Şirket Türü Aylık Ücret 1 Yapı kooperatiflerinde 27.000,00 TL 2 Anonim şirketlerde 45.000,00 TL Takip edilen dava, takip ve işlerde hesaplanan avukatlık ücreti aylık ücretin üzerinde ise fark ayrıca ödenir.

ÖZEL VE KAMU KURUMLARINDA SÖZLEŞMELİ AVUKAT ÜCRETLERİ Özel ve Kamu Kurumlarında Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret Sıra Kurum / Kuruluş Türü Aylık Ücret 1 Özel kişi ve tüzel kişilerin avukatları 33.000,00 TL 2 Kamu kurum ve kuruluşlarının avukatları 33.000,00 TL Tarifeye göre hesaplanan ücret aylık ücretin üzerinde ise fark ayrıca ödenir.

YARGI YERLERİNDE VE İCRA DAİRELERİNDE UYGULANACAK 2025 ÜCRETLERİ Yeni tarifede dava ve icra işlemleri için belirlenen maktu ücretler de artırıldı. İşte bölümler halinde tüm detaylar: Para ile Değerlendirilebilen Davalar Sıra Tutar Dilimi Oran (%) 1 İlk 600.000 TL için 16% 2 Sonraki 600.000 TL 15% 3 Sonraki 1.200.000 TL 14% 4 Sonraki 1.200.000 TL 13% 5 Sonraki 1.800.000 TL 11% 6 Sonraki 2.400.000 TL 8% 7 Sonraki 3.000.000 TL 5% 8 Sonraki 3.600.000 TL 3% 9 Sonraki 4.200.000 TL 2% 10 18.600.000 TL üzeri 1% Yüksek Yargı ve Özel Mahkemelerde Görülen Davalar Sıra Mahkeme / İşin Türü Ücret 19 Sayıştay’da hesap yargılamaları – duruşmasız 34.000 TL Duruşmalı 65.000 TL 20 Yargıtay’da ilk derece davalar 65.000 TL 21 Danıştay’da ilk derece – duruşmasız 40.000 TL Duruşmalı 65.000 TL 22 Yargıtay, Danıştay, Sayıştay’da temyiz işleri 40.000 TL 23 Uyuşmazlık Mahkemesi davaları 40.000 TL 24 Anayasa Mahkemesi – Yüce Divan sıfatı 120.000 TL Bireysel başvuru – duruşmasız 40.000 TL Bireysel başvuru – duruşmalı 80.000 TL Diğer dava ve işler 90.000 TL

SONUÇ: 2025’TE AVUKATLIK ÜCRETLERİ ARTIŞ GÖSTERDİ 2025 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, özellikle sözlü danışma, şirket işlemleri ve yüksek yargıdaki dava ücretlerinde dikkat çekici bir artış getirdi. Yeni tarife, avukatların emeğini korumayı ve mesleki standardı güçlendirmeyi hedefliyor.