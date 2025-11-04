Giriş / Abone Ol
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmî Gazete’de Yayımlandı (4 Kasım 2025 Güncel)

Avukatlık asgari ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayınlanarak yeniden güncellendi. Peki Avukatlık ücreti ne oldu. Tüm ücret tarifesi haberimizde.

BirBilgi
  • 04.11.2025 13:18
  • Giriş: 04.11.2025 13:18
  • Güncelleme: 04.11.2025 13:20
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan 2025 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, 4 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Yeni tarifede hem dava ve takip ücretleri hem de sözleşmeli avukat aylıkları önemli oranda artırıldı. İşte 2025 yılına ait avukat ücret tarifesi tablosu ve detayları...

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2025: YENİ ÜCRETLER BELLİ OLDU

Türkiye genelinde tüm avukatların uymakla yükümlü olduğu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, her yıl olduğu gibi Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlandı ve Adalet Bakanlığı onayıyla Resmî Gazete’de yayımlandı. 2025 tarifesiyle birlikte hem dava ücretlerinde hem de danışmanlık hizmetlerinde önemli artışlar dikkat çekiyor.

DAVA VE TAKİPLERİN DIŞINDAKİ HUKUKİ YARDIMLARDA ÖDENECEK ÜCRETLER

Avukatların dava ve icra takibi dışında sunduğu hukuki danışmanlık, belge düzenleme, sözleşme hazırlama gibi hizmetler için geçerli 2025 tarifesi aşağıdaki gibidir:

Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
Sıraİşin KonusuÜcret
1Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar)4.000,00 TL
Takip eden her saat için8.000,00 TL
2Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar)3.500,00 TL
Takip eden her saat için7.000,00 TL
3Yazılı danışma için (ilk bir saate kadar)7.000,00 TL
Takip eden her saat için10.000,00 TL
4Dilekçe, ihtarname, ihbarname, protesto hazırlanması6.000,00 TL
5a) Kira sözleşmesi ve benzeri8.000,00 TL
b) Yönetmelik, vekaletname, vasiyet gibi belgeler32.000,00 TL
c) Şirket sözleşmeleri, birleşme, devir vb.21.000,00 TL
6Arabuluculuk faaliyetinde taraf vekilliği (anlaşmazlıkla sonuçlanırsa)8.000,00 TL

İŞ TAKİBİ KONUSUNDAKİ HUKUKİ YARDIMLAR

İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
Sıraİşin KonusuÜcret
1Bir durumun belgelendirilmesi veya tahsil işlemleri6.000,00 TL
2a) Hakkın doğumu, tespiti, nakli, değiştirilmesi12.000,00 TL
b) Banka ve finans kuruluşlarına verilen hukuki yardım3.000,00 TL
3Tüzel kişi tacirlerin kuruluş, ruhsat, vergi gibi işlemleri60.000,00 TL
4Vergi komisyonlarında takip edilen işler24.000,00 TL
5a) Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işler – duruşmasız110.000,00 TL
b) Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işler – duruşmalı200.000,00 TL
6Konusu para olan işlerde ücret üçüncü kısma göre belirlenir-
7Tüketici hakem heyeti başvuruları (üst sınır)7.000,00 TL

ZORUNLU SÖZLEŞMELİ AVUKATLIK ÜCRETLERİ (1136 SAYILI KANUN MADDE 35)

Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret
SıraKurum / Şirket TürüAylık Ücret
1Yapı kooperatiflerinde27.000,00 TL
2Anonim şirketlerde45.000,00 TL
Takip edilen dava, takip ve işlerde hesaplanan avukatlık ücreti aylık ücretin üzerinde ise fark ayrıca ödenir.

ÖZEL VE KAMU KURUMLARINDA SÖZLEŞMELİ AVUKAT ÜCRETLERİ

Özel ve Kamu Kurumlarında Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret
SıraKurum / Kuruluş TürüAylık Ücret
1Özel kişi ve tüzel kişilerin avukatları33.000,00 TL
2Kamu kurum ve kuruluşlarının avukatları33.000,00 TL
Tarifeye göre hesaplanan ücret aylık ücretin üzerinde ise fark ayrıca ödenir.

YARGI YERLERİNDE VE İCRA DAİRELERİNDE UYGULANACAK 2025 ÜCRETLERİ

Yeni tarifede dava ve icra işlemleri için belirlenen maktu ücretler de artırıldı. İşte bölümler halinde tüm detaylar:

Para ile Değerlendirilebilen Davalar

SıraTutar DilimiOran (%)
1İlk 600.000 TL için16%
2Sonraki 600.000 TL15%
3Sonraki 1.200.000 TL14%
4Sonraki 1.200.000 TL13%
5Sonraki 1.800.000 TL11%
6Sonraki 2.400.000 TL8%
7Sonraki 3.000.000 TL5%
8Sonraki 3.600.000 TL3%
9Sonraki 4.200.000 TL2%
1018.600.000 TL üzeri1%

Yüksek Yargı ve Özel Mahkemelerde Görülen Davalar

SıraMahkeme / İşin TürüÜcret
19Sayıştay’da hesap yargılamaları – duruşmasız34.000 TL
Duruşmalı65.000 TL
20Yargıtay’da ilk derece davalar65.000 TL
21Danıştay’da ilk derece – duruşmasız40.000 TL
Duruşmalı65.000 TL
22Yargıtay, Danıştay, Sayıştay’da temyiz işleri40.000 TL
23Uyuşmazlık Mahkemesi davaları40.000 TL
24Anayasa Mahkemesi – Yüce Divan sıfatı120.000 TL
Bireysel başvuru – duruşmasız40.000 TL
Bireysel başvuru – duruşmalı80.000 TL
Diğer dava ve işler90.000 TL

SONUÇ: 2025’TE AVUKATLIK ÜCRETLERİ ARTIŞ GÖSTERDİ

2025 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, özellikle sözlü danışma, şirket işlemleri ve yüksek yargıdaki dava ücretlerinde dikkat çekici bir artış getirdi. Yeni tarife, avukatların emeğini korumayı ve mesleki standardı güçlendirmeyi hedefliyor.

2025 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ne zaman yürürlüğe girdi?

Yeni tarife, 4 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı ve aynı tarihte yürürlüğe girdi.

Danışma ücreti 2025’te ne kadar oldu?

Büroda ilk bir saatlik sözlü danışma ücreti 4.000 TL, takip eden her saat için 8.000 TL olarak belirlendi.

Anonim şirketlerde sözleşmeli avukat maaşı ne kadar?

2025 tarifesine göre anonim şirketlerde sözleşmeli avukatlara aylık 45.000 TL ödenecek.

Yargıtay veya Danıştay’da dava ücreti ne kadar?

Yargıtay ve Danıştay’da ilk derece davalar için duruşmalı işler 65.000 TL, duruşmasız işler 40.000 TL olarak belirlendi.

