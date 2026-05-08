Avukatlık mesleği kriminalize ediliyor

Haber Merkezi

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi, avukatlara yönelik gözaltı ve tutuklamalara dair Beyoğlu'nda bulunan dernek binasında açıklama yaptı. Açıklamada konuşan ÇHD’li Eylem Kaplan, meslektaşlarının hak mücadelesinde avukatlık yaptıkları için gözaltına alındığını, tutuklandığını ve katledildiğini belirterek katledilen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi ve adil yargılama talebiyle açlık grevindeyken yaşamını yitiren Ebru Timtik’i hatırlattı.

Avukatların tamamen mesleki faaliyetleri nedeniyle haklarında yeni davaların açıldığını belirten Eylem Kaplan, Sezin Uçar ve Mehmet Pehlivan’ın tutuklu yargılanmalarına işaret etti. Kaplan şöyle konuştu: “Tutsak meslektaşlarımız serbest bırakılmalıdır. Meslektaşlarımızın evleri ve büroları müvekkillerinin arandığı gerekçesiyle keyfi şekilde polis tarafından hiçbir usul kuralına uyulmaksızın ağır silahlarla basılabilmektedir. Bunun yakıcı örnekleri geçirdiğimiz 1 Mayıs süreci öncesinde de yaşanmıştır. Bu yıl meslektaşımız Avukat Gülizar Tuncer’in evi hukuka aykırı bir şekilde savcı ve baro görevlisi olmadan basılmış ve adeta talan edilmiştir. Keyfi kolluk operasyonlarına son verilmelidir. Mesleki faaliyetimiz her detayıyla kriminalize edilmektedir."