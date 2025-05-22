Avukattan AYM’ye “ifade özgürlüğü” başvurusu

Haber Merkezi

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanan avukat Burak Saldıroğlu, "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı" ile "ifade özgürlüğü"nün ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) tedbir talepli bireysel başvuruda bulundu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının engellenmesinin ardından, paylaşımlarını sokaklarda dağıtan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan avukat Burak Saldıroğlu, 92 yaşındaki bir vatandaşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini öpmesiyle ilgili sosyal medya paylaşımında "Erdoğan aklı yerinde bir insan olsa utana sıkıla iki büklüm olurdu burada" ifadesini kullandığı gerekçesiyle, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklanmıştı. Saldıroğlu, avukatı Çağlar Dilber aracılığıyla AYM'ye tedbir talepli bireysel başvuruda bulundu.