Avukattan suç duyurusu

Haber Merkezi

Müvekkiliyle görüşmek için gittiği Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde kötü muameleyle karşılaşan Avukat İsmail Güler, ilgili gardiyanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Van Barosu’na kayıtlı avukat İsmail Güler, 30 Ağustos Cuma günü müvekkiliyle görüşmek için gittiği Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde arama ve hakarete maruz kaldı.

Güler’in ayakkabısında metal parça olduğu gerekçe gösterilerek ayakkabıları alındı ve ayakkabısız bir şekilde dışarı çıkarıldı. Bunun üzerine Güler, kendisine yönelik kötü muamele nedeniyle söz konusu gardiyanlar hakkında, Van Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.