Avustralya 16 yaş altına sosyal medya kullanımını yasaklamayı planlıyor

Avustralya Başbakanı Albanese, sosyal medya platformlarının etkisinin 'yıkıcı' olabileceğini söyleyerek asgari yaşın 13'ten 16'ya yükseltilmesini talep eden kampanyayı desteklediğini açıkladı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, çocukların 16 yaşına kadar sosyal medya hesaplarına kaydolmalarının yasaklanmasını destekleyerek, genç yaşta çok fazla çevrimiçi etkileşimin ruh sağlıklarına ciddi zarar verdiğini söyledi.

Başbakan Albanese, gençlere çevrimiçi ortamda daha da şiddetlenebilecek sosyal baskılara maruz kalmadan büyümeleri için ekstra zaman tanımak amacıyla sosyal medya hesaplarına kaydolmak için asgari yaşın 13'ten 16'ya yükseltilmesi yönündeki adımları desteklediğini açıkladı.

Albanese bir radyo programına verdiği demeçte, "İstediğimiz şey, en genç Avustralyalılarımızın dışarıda spor yaparak daha fazla zaman geçirmeleri, birbirleriyle normal bir şekilde iletişim kurmaları ve internette daha az zaman geçirmeleridir. Bunu yapmanın bir yolu da sosyal medyaya kısıtlamalar getirmektir" cümlelerini kaydetti.

Sosyal medyada sıklıkla yer alan kötü niyetli yorumların yetişkinlere zarar verebileceğini ve çocuklar üzerinde daha da kötü bir etki yaratabileceğini belirten Albanese, "Bu yıkıcı olabilir. Sosyal medyamdaki yorumlara bakmıyorum ziar baksaydım sabah evden çıkmakta zorlanırdım. İnsanlar anonim olarak korkunç şeyler söyleyebiliyor" dedi.

Albanese söz konusu kampanyayaı kendisinin imzalaması yönündeki davetini kendisine yönelik olduğunu savunarak reddederken genel olarak onayladığını ve diğer insanları imzalamaya çağırdığını dile getirdi.