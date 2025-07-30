Avustralya, 16 yaş altına YouTube yasağını da içeren yeni sosyal medya düzenlemesini duyurdu

Avustralya hükümeti, sosyal medya kullanımına dair yürürlüğe koyduğu yaş sınırlamasını genişleterek popüler video platformu YouTube’u da kapsama aldı.

Yeni düzenlemeye göre, 16 yaşın altındaki çocuklar Aralık 2025 itibarıyla YouTube'da hesap oluşturamayacak. Yeni düzenlemeye uymayan teknoloji şirketlerine 33 milyon ABD dolarına varan para cezaları verilebilecek.

2023 yılının Kasım ayında yürürlüğe giren ilk yasa ile TikTok, Instagram, Facebook, X ve Snapchat gibi uygulamalarda 16 yaş altı kullanıcıların hesap açmaları yasaklanmıştı.

O dönem YouTube, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde yaygın kullanımı gerekçe gösterilerek bu uygulamanın dışında bırakılmıştı. Ancak kamuoyundan gelen tepkiler ve eSafety kurumunun önerileri üzerine bu muafiyet kaldırıldı.

YOUTUBE’A ERİŞİM DEVAM EDECEK

Yeni düzenlemeye göre, çocuklar YouTube’daki içerikleri izlemeye devam edebilecek ancak hesap oluşturamayacakları gibi video yükleme, yorum yapma veya beğeni gibi etkileşimlerde de bulunamayacaklar.

YouTube’un sahibi olan Google, platformun bir sosyal medya ağı değil; eğlence ve eğitim içeriği sağlayan bir mecra olduğunu öne sürdü.

Ancak Avustralya İletişim Bakanı Anika Wells bu görüşe karşı çıkarak, algoritmaların çocukları hedef aldığını ve artık bu konuda harekete geçilmesi gerektiğini belirtti. Bakan Wells, "Okyanusu kontrol edemeyiz ama köpekbalıklarını denetleyebiliriz" dedi.

PLATFORMLARA AĞIR YAPTIRIMLAR GELİYOR

Yeni yasa kapsamında teknoloji şirketleri; mevcut 16 yaş altı kullanıcı hesaplarını kapatma, yeni kayıtları engelleme ve sistemsel güvenlik açıklarını giderme sorumluluğu taşıyacak. Aksi takdirde 50 milyon Avustralya dolarına kadar ceza ödemeleri gündeme gelecek.

Bakan Wells ayrıca, YouTube’un yasa dışı içeriklerle en fazla ilişkilendirilen platformlardan biri olduğuna dikkat çekerek, “Yapılan araştırmalar, her 10 Avustralyalı çocuktan 4’ünün YouTube üzerinden zararlı içeriklere maruz kaldığını gösteriyor. Bu bulgulara artık kayıtsız kalamayız” dedi.