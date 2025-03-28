Avustralya 3 Mayıs'ta genel seçime gidiyor

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkede genel seçimlerin 3 Mayıs'ta düzenleneceğini açıkladı.

Başkent Canberra'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Albanese, genel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seçimlerin 3 Mayıs'ta yapılacağını duyuran Albanese, "Halkımızın gösterdiği güç ve dirayet sayesinde Avustralya artık bir dönüm noktasında. 3 Mayıs'ta yönümüzü siz belirleyeceksiniz" dedi.

İŞÇİ PARTİSİ 77 SANDALYE KAZANMIŞTI

Seçimlerin en önemli gündem maddelerinin hayat pahalılığı ve artan konut sıkıntısı olması bekleniyor. Seçmenler, Temsilciler Meclisindeki 150 sandalyenin tamamı ve Senato'daki 76 sandalyenin 40'ı için milletvekillerini belirleyecek.

2022'deki son federal seçimde iktidardaki İşçi Partisi 77 sandalye kazanırken, muhalefet 58 sandalye kazanmıştı.