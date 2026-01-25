Avustralya Açık'ta bir numaralar zorlanmadan turladı

Avustralya Açık'ta tek erkekler ve kadınların dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ile Belaruslu Aryna Sabalenka, çeyrek finale kaldı.

Melbourne kentindeki turnuvanın 8. günü sabah seansında 4. tur maçları oynandı. Kariyerinde 6 grand slam şampiyonluğu bulunan Alcaraz, ABD'li Tommy Paul'u 7-6, 6-4 ve 7-5'lik setlerle yendi.

Alcaraz, çeyrek finalde Kazak Alexander Bublik ile Avustralyalı Alex de Minaur arasındaki mücadelenin kazananı ile eşleşecek.

SABALENKA RAHAT KAZANDI

İkisi Avustralya Açık'ta olmak üzere 4 grand slam şampiyonluğu elde eden Sabalenka, Kanadalı Victoria Mboko önünde 6-1 ve 7-6 biten setlerle kazandı.

Tek kadınların 3 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff ise Çek Karolina Muchova karşısında korta çıktı. İki grand slam şampiyonluğuna sahip Gauff, 6-1, 3-6, 6-3 galip gelerek yoluna devam etti.

Gauff, çeyrek finalde Ukraynalı Elina Svitolina ile Rus Mirra Andreeva arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.

Kadınlarda ABD'li Iva Jovic de Kazak Yulia Putintseva'yı 6-0, 6-1 tamamlanan setlerle yendi ve çeyrek finalde Sabalenka'nın rakibi oldu.