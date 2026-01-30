Giriş / Abone Ol
Avustralya Açık'ta finalin adı belli oldu

Avustralya Açık'ta günün ikinci yarı finalinde Novak Djokovic, Jannik Sinner'ı mağlup etti. Djokovic, finalde Alcaraz ile karşılaşacak.

Spor
  • 30.01.2026 17:34
  • Giriş: 30.01.2026 17:34
  • Güncelleme: 30.01.2026 17:47
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

Avustralya Açık'ta finale yükselen ikinci isim Novak Djokovic oldu.

38 yaşındaki Sırp raket, 2 numaralı seribaşı rakibi Jannik Sinner'ı mağlup ederek finalde Carlos Alcaraz'ın rakibi oldu.

Djokovic, 4 saati aşan maçta setlerde 2 kez geri düşmesine rağmen Sinner'ı 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla son şampiyon Sinner'ı turnuvanın dışına iten Djokovic, pazar günü Alcaraz karşısına 11'inci Avustralya Açık ve 25'inci Grand Slam şampiyonluğu için çıkacak.

Toplam 6 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Alcaraz ise ilk Avustralya Açık şampiyonluğu için korta çıkacak.

Alcaraz, günün ilk yarı final maçında rakibi Zverev'i 5,5 saat süren maçta 5 sette mağlup etmişti.

