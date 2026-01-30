Avustralya Açık'ta finalin adı belli oldu
Avustralya Açık'ta günün ikinci yarı finalinde Novak Djokovic, Jannik Sinner'ı mağlup etti. Djokovic, finalde Alcaraz ile karşılaşacak.
Avustralya Açık'ta finale yükselen ikinci isim Novak Djokovic oldu.
38 yaşındaki Sırp raket, 2 numaralı seribaşı rakibi Jannik Sinner'ı mağlup ederek finalde Carlos Alcaraz'ın rakibi oldu.
Djokovic, 4 saati aşan maçta setlerde 2 kez geri düşmesine rağmen Sinner'ı 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle mağlup etmeyi başardı.
Bu sonuçla son şampiyon Sinner'ı turnuvanın dışına iten Djokovic, pazar günü Alcaraz karşısına 11'inci Avustralya Açık ve 25'inci Grand Slam şampiyonluğu için çıkacak.
Toplam 6 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Alcaraz ise ilk Avustralya Açık şampiyonluğu için korta çıkacak.
Alcaraz, günün ilk yarı final maçında rakibi Zverev'i 5,5 saat süren maçta 5 sette mağlup etmişti.