Avustralya Açık'ta ilk finalist, 5,5 saatin sonunda belli oldu

Tenis'in en prestijli turnuvalarından Avustralya Açık'ta finale yükselen ilk isim, Carlos Alcaraz oldu.

Grand Slam'in 1 numaralı seribaşı olan Alcaraz, 3 numaralı seribaşı Alexander Zverev'i 5 saat 27 dakika süren maçta 6-4,7-6,6-7,6-7 ve 7-5lik setlerle mağlup ederek adını finale yazdıran ilk isim oldu.

Alcaraz'ın finaldeki rakibini belirleyecek diğer maçta Novak Djokovic ile 2 numaralı seribaşı Sinner karşı karşıya geliyor.

3'üncü setin devam ettiği karşılaşmada durum 1-1.

Sinner, geçen sene finalde Zverev'i 3 sette mağlup ederek şampiyon olmuştu.