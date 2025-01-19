Avustralya Açık'ta Novak Djokovic çeyrek finalde

Sırp tenisçi Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta çeyrek finale yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 8. gün akşam seansında 4. tur maçları tamamlandı.

Kariyerinde 10'u Avustralya Açık, 24 grand slam zaferi bulunan Novak Djokovic (7 numaralı seribaşı), Çek Jiri Lehecka'yı (24) 6-3, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yendi. Djokovic, Avustralya Açık'ta 15. kez çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.

İlk grand slam zaferini hedefleyen Alexander Zverev (2) ise Fransız Ugo Humbert (14) karşısında 6-1, 2-6, 6-3 ve 6-2 sona eren setlerle 3-1 galip geldi.

Çeyrek finalde Djokovic, İspanyol Carlos Alcaraz (3) ile eşleşirken Zverev ise ABD'li Tommy Paul'un (12) rakibi oldu.