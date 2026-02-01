Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz

Avustralya Açık'ta tek erkekler finalinin galibi İspanyol Carlos Alcaraz oldu. Sırp efsane Novak Djokovic'i 2-6, 6-2, 6-3 ve 7-5'lik setlerle mağlup eden Alcaraz, henüz 22 yaşında kariyer grand slamini tamamladı.

Alcaraz’ın maç genelinde özellikle servis performansıyla fark yarattığını ortaya koydu. İspanyol raket, finalde 9 ace üretirken Djokovic 4 acete kaldı. İki oyuncu da 2’şer çift hata yapmasına rağmen Alcaraz, ilk servisinden aldığı yüksek verimle servis oyunlarını kontrol altında tuttu.

İlk servis yüzdesinde Djokovic yüzde 69'la daha yüksek bir oran yakalasa da, Alcaraz ilk servisten kazanılan puanlarda yüzde 77 ile belirgin bir üstünlük kurdu.

ALCARAZ YİNE TARİHE GEÇTİ

Djokovic’in bu alandaki başarısı yüzde 66’da kaldı. İkinci servislerde de Alcaraz’ın %57’lik kazanma oranı, Djokovic’in yüzde 53’lük performansının önüne geçti.

Maçın tempo ve psikolojik üstünlüğünü gösteren grafik ise finalin hikâyesini net biçimde özetledi. İlk setlerde dengeli ilerleyen mücadelede, üçüncü setten itibaren grafik çizgisi istikrarlı şekilde Alcaraz lehine yükseldi.

Özellikle son bölümlerde İspanyol tenisçinin kazanma olasılığı zirveye çıkarken, Djokovic’in oyuna tutunmakta zorlandığı görüldü. Bu sonuçla kariyerinin yedinci grand slam şampiyonluğunu kazanan İspanyol raket, tarihe adını altın harflerle yazdırdı.