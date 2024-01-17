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Avustralya Açık'ta Sinner tur atladı, Jabeur elendi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 4 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner tur atladı, tek kadınların 6 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur elendi.

Ajans Haberleri
  • 17.01.2024 13:05
  • Giriş: 17.01.2024 13:05
  • Güncelleme: 17.01.2024 13:06
Kaynak: AA
Avustralya Açık'ta Sinner tur atladı, Jabeur elendi

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 4. gün sabah seansında ikinci tur maçları oynandı.

Tek erkeklerde Sinner, elemelerden gelen dünya 161 numarası Hollandalı Jesper de Jong'u 6-2'lik setlerle 3-0 yendi ve üçüncü turda Sebastian Baez ile eşleşti.

Avustralyalı Alex de Minaur (10 numaralı seribaşı), dünya 41 numarası İtalyan Matteo Arnaldi'yi 3-0'lık (6-3, 6-0, 6-3) skorla geçti.

Erkeklerde ABD'li Taylor Fritz (12) ile Ben Shelton (16), Rus Karen Khachanov (15) ve Arjantinli Sebastian Baez (26) de adlarını üçüncü tura yazdırdı.

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