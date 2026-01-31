Avustralya Açık tek kadınlarda şampiyon Yelena Rybakina

Sezonun ilk grand slami Avustralya Açık tek kadınlarda şampiyon belli oldu. Kazak tenisçi Yelena Rybakina, dünya 1 numarası Arina Sabalenka'yı 4-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Maça servis kırarak etkili bir başlangıç yapan ve 2-0 öne geçen Rybakina, kalan oyunlarda avantajını korudu ve ilk seti 6-4 hanesine yazdırdı.

İki sporcunun da 10. oyuna kadar servisine tutunduğu ikinci sette, Kazak raketin üst üste basit hatalar yapmasını iyi değerlendiren Sabalenka, puan vermeden rakibinin servisini kırdı ve seti 6-4 kazanarak maça yeniden ortak oldu.

İKİNCİ GRAND SLAM ŞAMPİYONLUĞU

Final setine hızlı başlayan ve 2. oyunda servis kırarak rakibine 3-0 üstünlük sağlayan Belaruslu oyuncu karşısında temposunu artıran Rybakina, 5 ve 7. oyunlarda servis kırarak 4-3 öne geçti. Kalan oyunlarda servisine tutunan Kazak oyuncu, seti 6-4 alarak şampiyonluğa ulaştı.

2022 Wimbledon şampiyonu Rybakina, Avustralya Açık'ta ilk, grand slam turnuvalarında ise ikinci şampiyonluğunu elde etti.