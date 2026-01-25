Avustralya Açık: Zverev ve Minaur çeyrek finalde
Avustralya Açık'ta Alexander Zverev ve Alex de Minaur çeyrek finale yüseldi. Daniil Medvedev'i eleyen ABD'li Learner Tien çeyrek finalde Zverev'in rakibi oldu.
Avustralya Açık'ta Alman Alexander Zverev ve Avustralyalı Alex de Minaur, çeyrek finale çıktı. Tek erkeklerde geçen yılın finalisti Zverev, Arjantinli Francisco Cerundolo'yu set vermeden (6-2, 6-4, 6-4) mağlup etti.
Daniil Medvedev karşısında korta çıkan ABD'li Learner Tien 6-4, 6-0, 6-3 ile galip geldi ve çeyrek finalde Zverev'in rakibi oldu.
Turnuvanın 6 numaralı seribaşı Alex de Minaur, Kazak Alexander Bublik önünde 6-4, 6-1 ve 6-1'lik setlerle kazandı. Avustralyalı raket, çeyrek finalde dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ile eşleşti.
Tek kadınlarda Ukraynalı Elina Svitolina ise Rus Mirra Andreeva'yı 6-2, 6-4 mağlup etti. Svitolina, çeyrek finalde ABD'li Coco Gauff ile karşılaşacak.