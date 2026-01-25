Giriş / Abone Ol
Avustralya Açık: Zverev ve Minaur çeyrek finalde

Avustralya Açık'ta Alexander Zverev ve Alex de Minaur çeyrek finale yüseldi. Daniil Medvedev'i eleyen ABD'li Learner Tien çeyrek finalde Zverev'in rakibi oldu.

Spor
  • 25.01.2026 15:57
  • Giriş: 25.01.2026 15:57
  • Güncelleme: 25.01.2026 16:04
Kaynak: Spor Servisi
AA

Avustralya Açık'ta Alman Alexander Zverev ve Avustralyalı Alex de Minaur, çeyrek finale çıktı. Tek erkeklerde geçen yılın finalisti Zverev, Arjantinli Francisco Cerundolo'yu set vermeden (6-2, 6-4, 6-4) mağlup etti.

Daniil Medvedev karşısında korta çıkan ABD'li Learner Tien 6-4, 6-0, 6-3 ile galip geldi ve çeyrek finalde Zverev'in rakibi oldu.

Turnuvanın 6 numaralı seribaşı Alex de Minaur, Kazak Alexander Bublik  önünde 6-4, 6-1 ve 6-1'lik setlerle kazandı. Avustralyalı raket, çeyrek finalde dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ile eşleşti.

Tek kadınlarda Ukraynalı Elina Svitolina ise Rus Mirra Andreeva'yı 6-2, 6-4 mağlup etti. Svitolina, çeyrek finalde ABD'li Coco Gauff  ile karşılaşacak.

