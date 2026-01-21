Avustralya Açık’ta bir numaralar rahat turladı

Avustralya Açık’ta tek erkekler ve tek kadınlarda dünya 1 numarası olan Carlos Alcaraz ile Aryna Sabalenka, üçüncü tura yükseldi.

Melbourne’da oynanan turnuvanın dördüncü gün sabah seansında ikinci tur maçları tamamlandı. Erkeklerde altı grand slam şampiyonluğu bulunan Alcaraz, Alman tenisçi Yannick Hanfmann’ı 7-6, 6-3 ve 6-2’lik setlerle mağlup ederek yoluna devam etti.

Günün diğer erkekler maçında 13 numaralı seribaşı Rus raket Andrey Rublev, Portekizli Jaime Faria karşısında 6-4, 6-3, 4-6 ve 7-5’lik setlerle galip gelerek üçüncü tura çıktı.

Kadınlarda dünya 1 numarası Sabalenka, Çinli Zhuoxuan Bai’yi 6-3 ve 6-1’lik setlerle yenerek adını üçüncü tura yazdırdı.

İki grand slam şampiyonluğu bulunan ve 3 numaralı seribaşı olan ABD’li Coco Gauff ise Sırp rakibi Olga Danilovic’i 6-2, 6-2’lik setlerle geçerek bir üst tura yükseldi.