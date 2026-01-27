Avustralya Açık’ta Elina Svitolina, Sabelenka'nın rakibi oldu

Avustralya Açık’ta tek kadınlar çeyrek finalinde Elina Svitolina, Coco Gauff’u mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Rod Laver Arena’da oynanan karşılaşmada Ukraynalı raket, ABD’li Coco Gauff karşısında servis ve rallilerde kurduğu üstünlükle setleri 6-1 ve 6-2 kazanarak korttan galip ayrıldı.

İSTATİSTİKLERDE ÜSTÜNLÜK SAĞLADI

Maç boyunca servis oyunlarında daha etkili olan Svitolina, ilk servis puanlarının yüzde 71’ini kazanırken ikinci servisten aldığı puan oranını da yüzde 50’ye çıkardı. Gauff ise ikinci servislerde yalnızca yüzde 18 başarı sağlayabildi.

Karşılaşmanın hücum istatistiklerinde de üstünlük Svitolina’da oldu. Ukraynalı tenisçi 12 winner üretirken Gauff bu alanda 3’te kaldı. Basit hata sayısında da Svitolina’nın (16), Gauff’a (26) kıyasla daha kontrollü bir performans sergilediği görüldü.

Elina Svitolina, yarı finalde tek kadınlar bir numarası Aryna Sabalenka ile karşılaşacak.