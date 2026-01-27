Avustralya Açık’ta Sabalenka ve Zverev yarı finalde

Avustralya Açık’ta Belaruslu Aryna Sabalenka ile Alman Alexander Zverev, yarı finale yükseldi.

Melbourne’de düzenlenen turnuvanın 10. gün sabah seansında çeyrek final karşılaşmaları oynandı.

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Sabalenka, ABD’li Iva Jovic ile karşı karşıya geldi. Mücadelede üstün bir oyun sergileyen Belaruslu raket, 1 saat 29 dakika süren maçta rakibini 6-3 ve 6-0’lık setlerle mağlup ederek yarı finale çıktı.

GAUFF YA DA SVITOLINA'NIN GALİBİ RAKİBİ OLACAK

Daha önce ikisi Avustralya Açık olmak üzere toplam 4 grand slam şampiyonluğu bulunan Sabalenka, yarı finalde Coco Gauff ile Elina Svitolina arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak.

Tek erkeklerde ise geçen yılın finalisti Alexander Zverev, çeyrek finalde ABD’li Learner Tien ile mücadele etti. Alman tenisçi, 3 saat 11 dakika süren karşılaşmayı 6-3, 6-7, 6-1, 7-6'le kazanarak adını son dört arasına yazdırdı.

Kariyerinin ilk grand slam zaferini hedefleyen Zverev’in yarı finaldeki rakibi, Carlos Alcaraz ile Alex de Minaur maçının ardından belli olacak.