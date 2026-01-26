Avustralya Açık’ta Sinner, Swiatek ve Shelton çeyrek finalde
Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık’ta Jannik Sinner, Ben Shelton ve Iga Swiatek, dördüncü turu geçerek çeyrek finale yükseldi.
Melbourne’da düzenlenen Avustralya Açık’ta turnuvanın 9. günü, akşam seansında oynanan 4. tur karşılaşmalarıyla tamamlandı. Erkeklerde son iki yılın şampiyonu ve dünya 2 numarası Jannik Sinner, İtalyan rakibi Luciano Darderi’yi set vermeden mağlup etti.
Sinner, 6-1, 6-3 ve 7-6’lık setlerle kazandığı maçın ardından adını çeyrek finale yazdırdı.
İtalyan tenisçinin bu turdaki rakibi, Norveçli Casper Ruud’u 3-1’lik skorla geçen ABD’li Ben Shelton oldu. Dünya 8 numarası Shelton, karşılaşmadan 3-6, 6-4, 6-3 ve 6-4’lük setlerle galip ayrıldı.
SWIATEK’TEN RAHAT GALİBİYET
Tek kadınlarda dünya 2 numarası Iga Swiatek, 4. turda elemelerden gelen Avustralyalı Maddison Inglis ile karşı karşıya geldi. Rakibine oyun üstünlüğünü baştan sona kabul ettiren Swiatek, 6-0 ve 6-3’lük setlerle korttan galip ayrıldı.
Polonyalı tenisçi, çeyrek finalde turnuvanın 5 numaralı seribaşı Kazak raket Elena Rybakina ile eşleşti.