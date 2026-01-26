Avustralya Açık’ta Sinner, Swiatek ve Shelton çeyrek finalde

Melbourne’da düzenlenen Avustralya Açık’ta turnuvanın 9. günü, akşam seansında oynanan 4. tur karşılaşmalarıyla tamamlandı. Erkeklerde son iki yılın şampiyonu ve dünya 2 numarası Jannik Sinner, İtalyan rakibi Luciano Darderi’yi set vermeden mağlup etti.

Sinner, 6-1, 6-3 ve 7-6’lık setlerle kazandığı maçın ardından adını çeyrek finale yazdırdı.

İtalyan tenisçinin bu turdaki rakibi, Norveçli Casper Ruud’u 3-1’lik skorla geçen ABD’li Ben Shelton oldu. Dünya 8 numarası Shelton, karşılaşmadan 3-6, 6-4, 6-3 ve 6-4’lük setlerle galip ayrıldı.

SWIATEK’TEN RAHAT GALİBİYET

Tek kadınlarda dünya 2 numarası Iga Swiatek, 4. turda elemelerden gelen Avustralyalı Maddison Inglis ile karşı karşıya geldi. Rakibine oyun üstünlüğünü baştan sona kabul ettiren Swiatek, 6-0 ve 6-3’lük setlerle korttan galip ayrıldı.

Polonyalı tenisçi, çeyrek finalde turnuvanın 5 numaralı seribaşı Kazak raket Elena Rybakina ile eşleşti.