Avustralya Açık’ta son şampiyon Madison Keys elendi

Avustralya Açık’ta tek kadınlarda son şampiyon Madison Keys, 4'üncü turda turnuvaya veda etti.

Melbourne’de düzenlenen sezonun ilk grand slam turnuvasının 9. gününde sabah seansında 4. tur karşılaşmaları oynandı.

Tek kadınlarda son şampiyon ve 9 numaralı seribaşı ABD’li Madison Keys, 6 numaralı seribaşı vatandaşı Jessica Pegula’ya 6-3 ve 6-4’lük setlerle mağlup olarak turnuvadan elendi.

Geçen yıl Wimbledon ve ABD Açık’ta final oynayan 4 numaralı seribaşı ABD’li Amanda Anisimova ise Çinli rakibi Xinyu Wang’ı 7-6 ve 6-4’lük setlerle yenerek çeyrek finale yükseldi.

Tek kadınlarda 2023 Avustralya Açık finalisti, 5 numaralı seribaşı Elena Rybakina da Belçikalı Elise Mertens’i 6-1 ve 6-3’lük setlerle geçerek son sekiz arasına kaldı.

MUSETTI ÇEYREK FİNALDE

Tek erkeklerde 5 numaralı seribaşı İtalyan Lorenzo Musetti, 4. turda 9 numaralı seribaşı ABD’li Taylor Fritz ile karşı karşıya geldi. Musetti, rakibini 6-2, 7-5 ve 6-4’lük setlerle mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.