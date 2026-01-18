Avustralya Açık’ta Zverev ve Paolini ikinci tura çıktı
Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık’ta Alexander Zverev ve Jasmine Paolini, ilk tur maçlarını kazanarak ikinci tura yükseldi.
Melbourne’de düzenlenen Avustralya Açık’ta ilk tur karşılaşmaları oynanmaya başlandı. Turnuvanın tek erkekler 3 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, Kanadalı Gabriel Diallo karşısında set kaybetmesine rağmen maçtan ayrıldı.
Zverev, 6-7, 6-1, 6-4 ve 6-2’lik setlerle kazandığı mücadelede ikinci tur biletini aldı. Arjantinli Francisco Cerundolo (18), Çinli Zhizhen Zhang’ı 6-3, 7-6 ve 6-3’lük setlerle mağlup ederek yoluna devam etti.
Günün sürprizlerinden biri ise elemelerden gelen Büyük Britanyalı Arthur Fery’den geldi. Fery, 20 numaralı seribaşı İtalyan Flavio Cobolli’yi 7-6, 6-4 ve 6-1’lik setlerle yenerek adını ikinci tura yazdırdı.
PAOLINI ZORLANMADI
Tek kadınlarda iki kez grand slam finali oynayan 7 numaralı seribaşı İtalyan Jasmine Paolini, Belaruslu Aliaksandra Sasnovich karşısında etkili bir oyun sergiledi. Paolini, 6-1 ve 6-2’lik setlerle rakibini mağlup etti.
Günün diğer maçlarında Ukraynalı Elina Svitolina (12), İspanyol Cristina Bucsa’yı 6-4, 6-1’lik setlerle geçerken Yunan Maria Sakkari de Fransız Leolia Jeanjean karşısında 6-4, 6-2’lik skorla galip geldi.