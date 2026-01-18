Avustralya Açık’ta Zverev ve Paolini ikinci tura çıktı

Melbourne’de düzenlenen Avustralya Açık’ta ilk tur karşılaşmaları oynanmaya başlandı. Turnuvanın tek erkekler 3 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, Kanadalı Gabriel Diallo karşısında set kaybetmesine rağmen maçtan ayrıldı.

Zverev, 6-7, 6-1, 6-4 ve 6-2’lik setlerle kazandığı mücadelede ikinci tur biletini aldı. Arjantinli Francisco Cerundolo (18), Çinli Zhizhen Zhang’ı 6-3, 7-6 ve 6-3’lük setlerle mağlup ederek yoluna devam etti.

Günün sürprizlerinden biri ise elemelerden gelen Büyük Britanyalı Arthur Fery’den geldi. Fery, 20 numaralı seribaşı İtalyan Flavio Cobolli’yi 7-6, 6-4 ve 6-1’lik setlerle yenerek adını ikinci tura yazdırdı.

PAOLINI ZORLANMADI

Tek kadınlarda iki kez grand slam finali oynayan 7 numaralı seribaşı İtalyan Jasmine Paolini, Belaruslu Aliaksandra Sasnovich karşısında etkili bir oyun sergiledi. Paolini, 6-1 ve 6-2’lik setlerle rakibini mağlup etti.

Günün diğer maçlarında Ukraynalı Elina Svitolina (12), İspanyol Cristina Bucsa’yı 6-4, 6-1’lik setlerle geçerken Yunan Maria Sakkari de Fransız Leolia Jeanjean karşısında 6-4, 6-2’lik skorla galip geldi.