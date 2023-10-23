Avustralya Başbakanı Albanese, ABD Başkanı Biden ile görüşecek

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek üzere Washington DC'ye gitti.

Avustralya Başbakanlığı'nın açıklamasına göre, Biden ile görüşmesi öncesinde basın mensuplarına konuşan Albanese, görüşmede, AUKUS anlaşması, serbest ticaret anlaşması ve iklim krizi konularının ele alınacağını belirtti.

Albanese, ABD, İngiltere ve Avustralya arasındaki "nükleer denizaltı ittifakı" AUKUS'un başarılı şekilde yürütülmesi ve ABD Temsilciler Meclisi ile Senatosunda görüşülerek yasama süreçlerinin ilerlemesinin ilk husus olduğunu kaydetti.