Avustralya'da 6 üniversite, Çin Konfüçyüs Enstitülerini kapattı

Avustralya'nın önde gelen 6 üniversitesi Çin üniversiteleriyle ortak dersler yürütülen Konfüçyüs Enstitülerini kapattı.

ABC News'ün haberine göre, Avustralya'da hükümet, "akademik özgürlüğe zarar verdiği ve Çinli yetkililerin üniversitelerde etkisinin arttığı" gerekçesiyle Çin dili ve kültürü üzerine dersler veren Konfüçyüs Enstitülerine yönelik incelemelerini artırdı.

Bu kapsamda 6 üniversite enstitülerin çalışmalarının devam etmesi için sözleşmelerini yenilemedi.

Çin üniversiteleriyle ortak dersler yürüten Konfüçyüs Enstitüleri, Melbourne ve Queensland'ın da aralarında bulunduğu 6 üniversitede kapatıldı.

Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı, üniversitelerde yeni Konfüçyüs Enstitüsü açılmamasını talep etti.