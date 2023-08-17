Avustralya'da apartman dairesine düzenlenen baskında radyoaktif madde bulundu

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NWS) eyaletinin başkenti Sydney'deki apartman dairesine düzenlenen baskında radyoaktif izotop içeren madde bulundu.

ABC News'in haberine göre, Avustralya Sınır Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Sydney Havalimanı'nda çalıştığı bilinen kişinin evine baskın düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, evde radyoaktif izotop içeren maddenin bulunduğu belirtildi.

NSW Yangın ve Kurtarma ekibinden uzmanlar, dairede bulunan izotopların düşük seviyede radyasyon yaydığını ve bu maddenin birçok farklı alanda kullanıldığını açıkladı.

Maddenin uygun ve koruyucu kaplarda muhafaza edildiğini bildiren uzmanlar, radyasyon sızıntısı tehlikesinin olmadığını ve maddenin mühürlendiğini belirtti.