Avustralya'da arazisinde 71 ölü kanguru bulunan kişiye 80 bin Avustralya doları para cezası

Avustralya'nın Victoria eyaletinde, arazisinde 71 ölü kanguru bulunan kişi 80 bin Avustralya doları para cezasına çarptırıldı.

9News sitesinin haberine göre, 2021'de yetkililer, Victoria'daki bir kırsal arazide ölü kangurular tespit etti.

Olayın ardından 65 yaşındaki arazi sahibine soruşturma açıldı ve konu mahkemeye taşındı.

Wodonga Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, hayvanların çoğunun "yasaların gerektirdiği şekilde" öldürülmediği ortaya çıktı.

Şüpheli, mahkemede, arazisindeki kanguruları "kontrol" altına almak için ölümcül olmayan yaralar açmak gibi insanlık dışı yöntemler kullanan atıcıları görevlendirdiğini anlatarak suçlamaları kabul etti.

Dava kapsamında şüpheli, 71 kangurunun "acı ve ıstırap yaşatarak ölümüne neden olduğu" gerekçesiyle 80 bin Avustralya doları para cezasına çarptırıldı.