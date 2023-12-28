Avustralya'da bir genç, köpek balığı saldırısı sonucu öldü

Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinde, köpek balığının saldırdığı bir genç hayatını kaybetti.

ABC News'ün haberine göre eyalet polisi, Yorke Yarımadası'ndaki Ethel Sahili yakınlarında bir kişinin "ağır yaralandığına" ilişkin ihbar aldı.

İhbarın ardından bölgeye giden polisler, denizden cansız bedeni çıkarılan gencin köpek balığı saldırısına uğradığını tespit etti.

Bölge sakinleri, son dönemde okyanusta çok sayıda köpek balığı gördüklerini ve bu durumdan endişe duyduklarını belirtti.

Ethel Sahili, turistler ve sörfçüler tarafından yaygın tercih edilen Dhilba Guuranda-Innes Ulusal Parkı'nda bulunuyor.