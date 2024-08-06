Avustralya'da bir timsahın karnından insan kalıntıları çıktı
Avustralya'da, kayıp olarak aranan 40 yaşındaki David Hogbin'i arama çalışmaları askıya alındı. Ülkede dev bir timsahın karnında bulunan insan kalıntılarının Hogbin'e ait olduğu düşünülüyor.
Avustralya'da dev bir timsahın karnında insan kalıntıları bulunduğu, kalıntıların 3 Ağustos'ta kaybolan bir vatandaşa ait olabileceği bildirildi.
ABC News Avustralya'nın haberine göre, Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Annan Nehri'nde yakalanıp öldürülen yaklaşık 5 metre uzunluğundaki bir timsahın karnında insan kalıntıları bulundu.
Yetkililer, timsahın karnındaki kalıntıların 3 Ağustos'ta ailesi ile gezinti yaparken göle düşüp kaybolan 40 yaşındaki David Hogbin'e ait olduğunu tahmin ediyor.
Kalıntıların kime ait olduğunun tespiti için test sonuçları beklenirken polis, Hogbin'i arama çalışmalarını askıya aldı.