Avustralya'da bir timsahın karnından insan kalıntıları çıktı

Avustralya'da, kayıp olarak aranan 40 yaşındaki David Hogbin'i arama çalışmaları askıya alındı. Ülkede dev bir timsahın karnında bulunan insan kalıntılarının Hogbin'e ait olduğu düşünülüyor.

Dünya 06.08.2024 12:17 Giriş: 06.08.2024 12:17

Güncelleme: 06.08.2024 12:24 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: AA