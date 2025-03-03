Avustralya'da bir uçak acil iniş yaptı

AVUSTRALYA, (DHA) - AVUSTRALYA’da bir uçağın, kokpitte duman saptanması nedeniyle Sydney Havalimanı’na acil iniş yaptığı belirtildi.

Avustralya merkezli Qantas Hava Yolu şirketine ait bir uçak, Sydney Havalimanı’na acil iniş yaptı. QF643 sefer sayılı uçak, Sydney-Perth seferini yapmak üzere Sydney Havalimanı’ndan kalkışından kısa bir süre sonra kokpitte duman saptanması sebebiyle iniş yapmak zorunda kaldı.

Qantas şirketi sözcülerinden biri, yaşanan aksaklık nedeniyle şirketin özürlerini iletti. Pilotların bu gibi durumların üstesinden gelmek için eğitildiğini belirten sözcü, uygun prosedürler uygulandıktan sonra uçağın güvenli bir şekilde iniş yaptığını söyledi. Şirket, konuya ilişkin inceleme yürütüleceğini de bildirdi.