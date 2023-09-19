Avustralya'da bu yaz El Nino hava olayları etkili olacak

Avustralya'nın yaz mevsiminde El Nino hava olaylarının ve Hint Okyanusu Dipolü'nün etkisinde olacağı açıklandı.

Avustralya Meteoroloji Bürosunun açıklamasına göre, ülkenin aralık, ocak ve şubat aylarında yaşadığı yaz mevsiminde etkili olacak El Nino ve Hint Okyanusu Dipolü, yağmurları Avustralya'dan uzaklaştıracak.

Büro, şu anda ilkbaharın yaşandığı ülkede ilkbahar ve yaz aylarında etkili olacak El Nino hava olaylarının sıcak ve kurak bir mevsime neden olmasının yanı sıra yangın riskini de arttıracağını açıkladı.

Meteoroloji Bürosu İklimbilimcilerinden Catherine Ganter da Hint Okyanusu Dipolü'nün ülkenin bazı bölgelerinde ortalamanın altında yağmurlara ve ortalamanın üstünde sıcaklıklara neden olduğunu aktardı.