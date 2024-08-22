Avustralya'da duran uçağın kanadına çıkıp yürüyen kişi gözaltına alındı
Kaynak: AA
Avustralya'da Melbourne Havalimanı'na inen uçağın acil durum kapısından kanadına çıkıp yürüyen yolcu gözaltına alındı.
Melbourne Havalimanı yetkilileri, yaptıkları açıklamada, Sydney kentinden kalkan uçağın Melbourne'a indiğini belirtti.
Uçağın park etmesinin ardından yolculardan birinin acil durum kapısını açtığını ve uçağın kanadına çıktığını kaydeden yetkililer, yolcunun, acil durum kapısının açılmasıyla şişen kaydıraktan inmediğini ifade etti.
Yetkililer, yolcunun, kanat boyu yürüdükten sonra indiğini ve daha sonra polislerce gözaltına alındığını bildirdi.
Uçaktaki yolculardan biri de gözaltına alınan yolcunun, acil durum kapısını açmadan önce "tuhaf" davrandığını söyledi.