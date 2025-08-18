Avustralya'da hafif uçak golf sahasına indi: 2 yaralı

AVUSTRALYA, (DHA) - AVUSTRALYA’da hafif bir uçağın, Mona Vale'deki golf sahasına acil iniş yapması sonucu 2 kişi yaralandı.

Avustralya’da hafif bir uçağın, yerel saatle 14.00 sıralarında Sidney'in merkezinin 23 kilometre kuzeydoğusundaki Mona Vale'deki golf sahasına acil iniş yaptığı bildirildi. Uçaktaki eğitmen pilot ile öğrencisinin hafif yaralandığı ve olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldıkları belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.