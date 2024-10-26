Avustralya'da iki uçak çarpıştı: 3 kişi öldü
Avustralya'nın Sidney kentinde henüz bilinmeyen nedenle iki küçük uçak havada çarpıştı. Çarpışmanın ardından ormanlık alana düşen uçaklarda bulunan 3 kişi öldü.
Kaynak: AA
Avustralya'da iki küçük uçağın havada çarpışarak ormanlık alana çakılması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Bölge polisi, Sidney'de meydana gelen uçak kazasına ilişkin açıklamada bulundu.
İki küçük uçağın havada çarpıştıktan sonra ormanlık alana düştüğü bildirilen açıklamada, 3 kişinin öldüğü kaydedildi.
Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosunun (ATSB) kazayı soruşturduğu bildirildi.