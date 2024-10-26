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Avustralya'da iki uçak çarpıştı: 3 kişi öldü

Avustralya'nın Sidney kentinde henüz bilinmeyen nedenle iki küçük uçak havada çarpıştı. Çarpışmanın ardından ormanlık alana düşen uçaklarda bulunan 3 kişi öldü.

Dünya
  • 26.10.2024 13:15
  • Giriş: 26.10.2024 13:15
  • Güncelleme: 26.10.2024 13:15
Kaynak: AA
Avustralya'da iki uçak çarpıştı: 3 kişi öldü
Fotoğraf: AA /Arşiv

Avustralya'da iki küçük uçağın havada çarpışarak ormanlık alana çakılması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bölge polisi, Sidney'de meydana gelen uçak kazasına ilişkin açıklamada bulundu.

İki küçük uçağın havada çarpıştıktan sonra ormanlık alana düştüğü bildirilen açıklamada, 3 kişinin öldüğü kaydedildi.

Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosunun (ATSB) kazayı soruşturduğu bildirildi.

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